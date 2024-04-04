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Верховний суд вперше визнав законним перехід з УПЦ МП до ПЦУ
Верховний суд вперше визнав законним перехід з УПЦ МП до ПЦУhttps://racurs.ua/ua/n194016-verhovnyy-sud-vpershe-vyznav-zakonnym-perehid-z-upc-mp-do-pcu.htmlРакурс
Верховний суд вперше ухвалив рішення, яким визнав законним перехід релігійної громади з «УПЦ МП» до ПЦУ.
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У пресслужбі ВСУ повідомили, що частина мешканців села Калинівка Житомирського району Житомирської області вирішила добровільно змінити канонічну приналежність, але цей крок було оскаржено до суду.
Суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову відмовили. Справа пішла до Великої палати ВС.
3 квітня Верховний суд ухвалив остаточне рішення про законність такого переходу.
Загалом, важливість цього рішення для процесу переходу релігійних громад України з «УПЦ МП» до ПЦУ, який триває з 2019 року, важко переоцінити. Адже воно стане прецедентним для всіх інших подібних спорів та надасть впевненості у законності такого переходу релігійним громадам, які ще вагаються ухвалювати рішення про вихід з «УПЦ МП, — зазначили адвокати, які представляли позицію ПЦУ.
Захисники також звертають увагу, що в цьому рішенні надано відповіді на фундаментальні питання у такого роду правовідносинах:
- чи порушуються права колишнього настоятеля рішенням про перехід;
- яким чином визначається членство в релігійній громаді;
- у який спосіб визначається кворум під час загальних зборів членів релігійної громади.