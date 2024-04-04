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Украине необходимы еще 5−7 ЗРК Patriot, но Запад не желает ими делиться, — Кулеба

Украине необходимы еще 5−7 ЗРК Patriot, но Запад не желает ими делиться, — Кулеба

4 апр 2024, 10:47
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Україні необхідно ще щонайменше 5−7 систем Patriot, але партнери не бажають ними ділитися, хоча мають в арсеналі понад 100 таких комплексів


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Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Reuters.

Він також наголосив, що має намір порушувати питання надання Україні протиракетних комплексів Patriot на кожній зустрічі з колегами, які відбудуться протягом наступних двох днів у Брюсселі.

Партнери при цьому не перебувають під постійними повітрянами атаками, як Україна. За його міністра, найкращий спосіб врятувати їхні Patriot від збиття ракет над країнами союзників, — це відправити системи Україні.

Кулеба сказав, що нові поставки систем ППО «це лише питання політичної волі».

З початку року росія випустила по Україні майже тисячу ракет, приблизно 2 800 ударних дронів і майже 7 000 керованих авіабомб.

Источник: Ракурс


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