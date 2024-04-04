Україні необхідні ще 5-7 ЗРК Patriot, але Захід не бажає ними ділитися, - Кулеба

https://racurs.ua/ua/n194017-ukrayini-neobhidni-sche-5-7-zrk-patriot-ale-zahid-ne-bajaie-nymy-dilytysya-kuleba.html

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Україні необхідно ще щонайменше 5−7 систем Patriot, але партнери не бажають ними ділитися, хоча мають в арсеналі понад 100 таких комплексів

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Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Reuters.

Він також наголосив, що має намір порушувати питання надання Україні протиракетних комплексів Patriot на кожній зустрічі з колегами, які відбудуться протягом наступних двох днів у Брюсселі.

Партнери при цьому не перебувають під постійними повітрянами атаками, як Україна. За його міністра, найкращий спосіб врятувати їхні Patriot від збиття ракет над країнами союзників, — це відправити системи Україні.

Кулеба сказав, що нові поставки систем ППО «це лише питання політичної волі».