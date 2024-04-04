Судью Тандыра, сбившего военного на блокпосту, оставили под стражей до июня

Алексей Тандыр, фото: Киевская городская прокуратура

https://racurs.ua/n194037-sudu-tandyra-sbivshego-voennogo-na-blokpostu-ostavili-pod-strajey-do-iunya.html

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Олексія Тандира, суддю Макарівського районного суду Київської області, який у травні минулого року збив на смерть нацгвардійця на блокпосту, залишили під вартою до 2 червня.

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Про це сьогодні, 4 квітня, повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, — вказано в повідомленні. — Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці — до 2 червня 2024 року включно.

Таким чином, після 27 травня розпочнеться другий рік тримання Тандира під вартою.