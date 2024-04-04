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Ракурс
Олексій Тандир, фото: Київська міська прокуратура

Суддю Тандира, який збив військового, залишили під вартою до червня

4 кві 2024, 18:14
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Олексія Тандира, суддю Макарівського районного суду Київської області, який у травні минулого року збив на смерть нацгвардійця на блокпосту, залишили під вартою до 2 червня.


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Про це сьогодні, 4 квітня, повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, — вказано в повідомленні. — Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці — до 2 червня 2024 року включно.

Таким чином, після 27 травня розпочнеться другий рік тримання Тандира під вартою.

Джерело: Ракурс


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