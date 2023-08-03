ДБР завершило розслідування щодо екс-судді Тандира, який збив військового

https://racurs.ua/ua/n185814-dbr-zavershylo-rozsliduvannya-schodo-eks-suddi-tandyra-yakyy-zbyv-viyskovogo.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань завершило 3 серпня повідомило про завершення розслідування щодо екс-судді Олексія Тандира. За даними слідства, він напідпитку на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту в Києві й намагався приховати стан алкогольного сп’яніння.

.

Слідство вважає, що зібрало достатньо доказів того, що Тандир на момент ДТП був п’яним, попри те що він не здав біологічні зразки вчасно. Для цього провели 18 експертиз, серед яких судово-медичні, хімічні, технічні та інші. Також результати автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз довели, що суддя порушив правила дорожнього руху, не дотримався заборон дорожніх знаків і перевищив швидкість на момент зіткнення. Тепер йому загрожує 10 років ув’язнення.

Олексія Тандира підозрюють за ч. 3 ст. 286−1 ККУ — порушення ПДР у стані алкогольного спʼяніння, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості (Берестейський проспект — вʼїзд у Київ з Житомирської траси). Від удару Вадима відкинуло на 30 метрів. Він головою пробив лобове скло і миттєво помер.