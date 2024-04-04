Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты 4 апреля обстреляли поселок Нью-Йорк в Донецкой области, фото: Донецкая областная прокуратура

Два человека погибли в результате обстрела рашистами Нью-Йорка в Донецкой области (ФОТО)

4 апр 2024, 20:27
999

Російські загарбники сьогодні, 4 квітня о 17.00, ввечері обстріляли, ймовірно з артилерії, селище Нью-Йорк Донецької області. В результаті загинули дві людини, ще одну людину поранено.


.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Снаряди окупантів поцілили по території приватного сектору, внаслідок чого загинуло подружжя — чоловік 53 років та 51-річна жінка. Також разом із ними на городі перебувала їх 77-річна родичка, яка зазнала травм, — вказано в повідомленні.

Також внаслідок атаки отримав тілесні ушкодження місцевий житель 74 років. Обох потерпілих з осколковими пораненнями ушпиталено.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Рашисти 4 квітня обстріляли селище Нью-Йорк на Донеччині, фото: Донецька обласна прокуратура

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров