Рашисты 4 апреля обстреляли поселок Нью-Йорк в Донецкой области, фото: Донецкая областная прокуратура

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Російські загарбники сьогодні, 4 квітня о 17.00, ввечері обстріляли, ймовірно з артилерії, селище Нью-Йорк Донецької області. В результаті загинули дві людини, ще одну людину поранено.

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Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Снаряди окупантів поцілили по території приватного сектору, внаслідок чого загинуло подружжя — чоловік 53 років та 51-річна жінка. Також разом із ними на городі перебувала їх 77-річна родичка, яка зазнала травм, — вказано в повідомленні.

Також внаслідок атаки отримав тілесні ушкодження місцевий житель 74 років. Обох потерпілих з осколковими пораненнями ушпиталено.

Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).