Украина осуществляет политику интеграции с НАТО, фото: Администрация президента Украины

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Україна продовжує працювати над запровадженням стандартів НАТО задля підвищення ефективності ЗСУ.

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З цією метою з початку 2024 року прийнято понад 50 військових стандартів. Про це сьогодні, 4 квітня, повідомила прес-служба Міноборони.

Йдеться, зокрема, про військові стандарти щодо:

експлуатації озброєння та військової техніки;

безпеки зберігання боєприпасів та вибухових речовин;

управління військами.

Також ухвалено два національні стандарти системи керування життєвим циклом озброєння та військової техніка.

Запровадження стандартів НАТО входить до плану пріоритетних дій уряду на 2024 рік, — зазначає заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. — За пакетом Цілей партнерства з НАТО Україна планує до 2025 року прийняти 219 стандартів, з яких вже запроваджено 190 (з них 128 — в ініціативному порядку).

Зазначається, що до кінця 2024 року Міноборони планує прийняти ще близько 40 стандартів, рекомендованих НАТО.