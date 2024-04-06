Последствия обстрелов Харькова. Фото: Национальная полиция Украины

https://racurs.ua/n194081-okkupanty-nanesli-udary-po-harkovu-shest-pogibshih-10-ranenyh.html

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Російські війська вчергове завдали низки ударів по Харкову.

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Вночі обласний центр атакували ударні дрони типу «Шахед». Приліт БПЛА відбувся по житловій забудові в Шевченківському районі. Внаслідок атаки загинули шестеро осіб. Поранення дістали щонайменше 10 харків’ян. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов 6 квітня повідомив у Telegram.

Ворожа атака пошкодила щонайменше дев’ять багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, автозаправна станція, СТО та 10 авто.

У Національній поліції поінформували, що обстріл відбувся близько 00.20. Поранені дістали вибухові травми та осколкові поранення. Їх госпіталізували.

У селищі Мала Данилівка минулося без постраждалих. Пошкоджено лише приватне домоволодіння.

Нагадаємо, Харків останнім часом регулярно обстрілюється загарбницькою армією. У ніч на 4 квітня місто атакували «Шахедами». Четверо осіб загинули, 11 дістали поранення. Пошкоджені три багатоповерхівки, три одиниці пожежно-рятувальної техніки, два автомобілі швидкої допомоги, будівля лікарні.