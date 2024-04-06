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Ракурс
Оккупанты из артиллерии дважды обстреляли Никополь. Фото: Сергей Лысак

Оккупанты из артиллерии дважды обстреляли Никополь — много разрушений (ФОТО)

6 апр 2024, 10:19
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Дніпропетровська область перебувала під російськими обстрілами.


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Вночі українські захисники знищили над областю три ворожі безпілотники. Дрони збили у Дніпровському та Криворізькому районах. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Також загарбницька армія двічі обстрілювала з артилерії Нікополь. Внаслідок цього в місті пошкоджені культурний центр, бібліотека, житло для переселенців, торговий центр та спортклуб. Також понівечені вісім багатоповерхівок, 16 приватних будинків, сім господарських споруд, понад півтора десятка авто і гаражі. Зачепило й лінії електропередач.

На щастя, люди не постраждали.

Окупанти з артилерії двічі обстріляли Нікополь. Фото: Сергій Лисак

Окупанти з артилерії двічі обстріляли Нікополь. Фото: Сергій Лисак

Окупанти з артилерії двічі обстріляли Нікополь. Фото: Сергій Лисак

Окупанти з артилерії двічі обстріляли Нікополь. Фото: Сергій Лисак

Окупанти з артилерії двічі обстріляли Нікополь. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня загарбницька армія росії поцілила в агропромислове підприємство в Херсонській області. Люди не постраждали, але військові кажуть проти нетипову атаку ворога на цей прифронтовий регіон.

Источник: Ракурс


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