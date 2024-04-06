Окупанти з артилерії двічі обстріляли Нікополь. Фото: Сергій Лисак

https://racurs.ua/ua/n194085-okupanty-z-artyleriyi-dvichi-obstrilyaly-nikopol-bagato-ruynuvan-foto.html

Ракурс

Дніпропетровська область перебувала під російськими обстрілами.

.

Вночі українські захисники знищили над областю три ворожі безпілотники. Дрони збили у Дніпровському та Криворізькому районах. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Також загарбницька армія двічі обстрілювала з артилерії Нікополь. Внаслідок цього в місті пошкоджені культурний центр, бібліотека, житло для переселенців, торговий центр та спортклуб. Також понівечені вісім багатоповерхівок, 16 приватних будинків, сім господарських споруд, понад півтора десятка авто і гаражі. Зачепило й лінії електропередач.

На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня загарбницька армія росії поцілила в агропромислове підприємство в Херсонській області. Люди не постраждали, але військові кажуть проти нетипову атаку ворога на цей прифронтовий регіон.