Мобильные огневые группы ПВО. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n194092-sbitie-shahedov-mobilnymi-gruppami-pokazali-na-video.html

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Мобільні вогневі групи ППО ліквідували шість ворожих цілей.

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У ніч проти 6 квітня захисники неба збили шість російських ударних БпЛА типу Shahed-131/136 у Херсонській області. Збиті «Шахеди» собі на рахунок записали мобільні вогневі групи Херсонської зенітної ракетної бригади. Про це командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив у Telegram.

На відео — бойова робота херсонців по ворожих ударних БпЛА, — підписав він кадри збиття дронів.

Тим часом Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram, що прикордонники Морської охорони збили крилату ракету вночі на Одещині. При ураженні ворожа ціль вибухнула над морем.

Нагадаємо, вночі та вранці 6 квітня російські окупаційні війська влаштували новий комбінований обстріл України. Ворог застосував для ударів кілька десятків дронів і ракети різних типів. Українська протиповітряна оборона змогла знищити 28 32 дронів-камікадзе та три російські ракети із шести.

У Силах оборони півдня України заявила, що нічна дронова атака була дуже концентрованою в напрямку Херсонської області, що дуже нетипово для прифронтового регіону, який щодня перебуває під обстрілами. Зокрема, ворожий дрон уразив агропромислове підприємство на Херсонщині.