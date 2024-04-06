«Звезды-зомби» обнаружили американские ученые в нашей галактике

Несмотря на свой старину, некоторые звезды в центре нашей галактики выглядят обманчиво молодыми, фото: Stablehorde

https://racurs.ua/n194103-zvezdy-zombi-obnarujili-amerikanskie-uchenye-v-nashey-galaktike.html

Ракурс

Деякі зірки, що обертаються навколо центральної надмасивної чорної діри нашої галактики Чумацький Шлях, виглядають оманливо молодими.

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Але на відміну від людей, які можуть виглядати омолодженими після ін'єкцій колагену, ці зірки виглядають молодими з набагато «темнішої» причини — вони «їли» своїх сусідів. Це встановило нове дослідження учених з Північно-Західного університету (США), повідомляє видання EurekAlert.

У межах дослідження астрофізики змоделювали рух 1 тис. зірок, що обертаються навколо центральної надмасивної чорної діри нашої галактики, відомої як Стрілець А* (Sgr A*). Щільно заповнений зорями, які рухаються з надзвичайно високою швидкістю, цей регіон зазвичай зазнає жорстоких зіткнень між ними.

Моделюючи наслідки цих інтенсивних зіткнень, нова робота показує, що зорі, які вижили після зіткнення, можуть втратити масу і перетворитися на розріджені зорі з низькою масою, або ж можуть злитися з іншими зорями, ставши масивнішими і омолодивши свій вигляд, — зазначається у статті

Центр Чумацького Шляху — досить дивне і бурхливе місце:

гравітаційне тяжіння Sgr A* прискорює зорі, змушуючи їх кружляти навколо своїх орбіт із жахливою швидкістю — тисячі кілометрів на секунду;

а сама кількість зірок, зібраних у центрі галактики, перевищує мільйон;

щільне скупчення плюс блискавичні швидкості можна порівняти з високошвидкісними перегонами на винищувачах. У найвіддаленішій області — в межах 0,1 парсека від чорної діри — мало кому з зірок вдається вижити неушкодженими.

Це схоже на переповнену станцію метро в Нью-Йорку в годину пік. Якщо ви не стикаєтеся з іншими людьми, то ви проходите повз них дуже близько, — наголошують учені. — Для зірок ці близькі зіткнення все ще спричиняють їх гравітаційну взаємодію. Ми хотіли дослідити, що ці зіткнення та взаємодії означають для зоряного населення, і охарактеризувати їх результати.

Зазначається, що доля таких зірок, найімовірніше, залежить від відстані від надмасивної чорної діри:

на відстані 0,01 парсека від неї зірки, що рухаються зі швидкостями, які сягають тисяч кілометрів на секунду, постійно зіштовхуються одна з одною. За словами учених, це рідко буває лобове зіткнення, більше схоже на дуже сильне «дай п’ять». Такі удари недостатньо сильні, щоб повністю розбити зірки. Замість цього вони скидають свої зовнішні шари і продовжують рухатися на великій швидкості вздовж траєкторії зіткнення. Ці руйнівні зіткнення призводять до утворення популяції дивних, збіднених, маломасивних зірок.

за межами 0,01 парсека зорі рухаються значно повільніше — сотні кілометрів на секунду. Через меншу швидкість ці зірки зіштовхуються одна з одною, але не мають достатньо енергії, щоб втекти. Замість цього вони зливаються, щоб стати більш масивними. У деяких випадках вони можуть навіть зливатися кілька разів, щоб стати в 10 разів масивнішими за наше Сонце.

Кілька зірок виграють у «лотерею зіткнень», — зазначають учені. — Завдяки зіткненням і злиттям ці зорі збирають більше водню. Хоча вони утворилися зі старої популяції, вони маскуються під омолоджені, молоді на вигляд зорі. Вони схожі на зорі-зомбі; вони поїдають своїх сусідів.

Але за цю молодість зіркам доводиться платити коротшою тривалістю життя.

Вони помирають дуже швидко, — наголошують дослідники. — Масивні зорі схожі на гігантські автомобілі, що пожирають газ. Вони починають з великою кількості водню, але спалюють його дуже, дуже швидко.

Джерело: EurekAlert