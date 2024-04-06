Зеленский призвал Раду принять закон о мобилизации в ближайшие дни

Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n194107-zelenskiy-prizval-radu-prinyat-zakon-o-mobilizacii-v-blijayshie-dni.html

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Володимир Зеленський заявив, що спілкується з депутатами, щоб закон про мобілізацію був проголосований парламентом найближчими днями.

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Про це він розповів в новому інтерв’ю, яке транслювали в ефірі національного телемарафону, повідомляє видання «Українська правда».

Ми говоримо з парламентом, щоб вони найближчими днями проголосували відповідний закон. Це дуже важливо. І це зовсім не відповідально — те, що вони роблять, — заявив Зеленський. — Росіянам вдалося з цим законом порушити питання, що у нас люди не готові далі захищати державу.

А Захід запитує нас — а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то, а для чого вам допомога? Чому ми повинні допомагати? — додав він.

На думку Зеленського, цей законопроєкт розділив суспільство на дві частини — «на тих, хто за, і тих, хто проти, на військових і цивільних». Він назвав це великою помилкою, і що «депутати повинні не чекати оплесків своєму популізму».

Джерело: «Українська правда»