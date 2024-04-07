Российские оккупанты начинают призыв на военную службу, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n194119-rashisty-sovershaut-prizyv-na-voennuu-slujbu-na-vot.html

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Російський диктатор володимир путін підписав указ, згідно з яким контрольовані москвою регіони мають до 15 квітня відправити строковиків (18−30 років) на зборні пункти. В документі, попри попередні обіцянки кремля, немає жодних виключень для тимчасово окупованих територій.

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Про це сьогодні, 7 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами Федорова, що означає, що на тимчасово окупованих територіях:

всі чоловіки та хлопчики починаючи з дев’ятого класу мають стати на облік у військкоматі;

облікові справи дітей формуються ще в школах.

Тож я вкотре закликаю наших людей — виїжджати. Адже уникнути призова на строкову службу, як і будь-якого утиску чи уваги окупантів на ТОТ надскладно, — наголошує очільник ОВА.

Федоров нагадав, що згідно з міжнародним правом, заборонено мобілізувати і призивати на службу місцеве населення.