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Ракурс
Російські окупанти розпочинають призов на військову службу, фото: «Цензор.нет»

Рашисти здійснюють призов на військову службу на ТОТ

7 кві 2024, 13:42
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Російський диктатор володимир путін підписав указ, згідно з яким контрольовані москвою регіони мають до 15 квітня відправити строковиків (18−30 років) на зборні пункти. В документі, попри попередні обіцянки кремля, немає жодних виключень для тимчасово окупованих територій.


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Про це сьогодні, 7 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За словами Федорова, що означає, що на тимчасово окупованих територіях:

  • всі чоловіки та хлопчики починаючи з дев’ятого класу мають стати на облік у військкоматі;
  • облікові справи дітей формуються ще в школах.

Тож я вкотре закликаю наших людей — виїжджати. Адже уникнути призова на строкову службу, як і будь-якого утиску чи уваги окупантів на ТОТ надскладно, — наголошує очільник ОВА.

Федоров нагадав, що згідно з міжнародним правом, заборонено мобілізувати і призивати на службу місцеве населення.

Але що значить для путіна міжнародне право та життя людини, в принципі?! Питання риторичне, — резюмував він.

Джерело: Ракурс


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