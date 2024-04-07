В россии приостановил работу еще один НПЗ — дроны не при чем

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У росії сьогодні призупинив роботу ще один НПЗ цього разу не через дрони, а через прорив дамби.

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Ідеться про нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез» в російському місті Орськ, яке затопило внаслідок прориву дамби під час весняного розливу річки Урал.

У зв’язку з аномальним паводком, щоб уникнути екологічних ризиків та з метою дотримання техніки безпеки, пов’язаної насамперед з безпекою праці на виробництві, роботу Орського нафтопереробного заводу тимчасово призупинено, — повідомив представник компанії.

«Орскнефтеоргсинтез» — один з провідних НПЗ у росії, найбільший актив «ФортеІнвесту», річна потужність якого становить 6 млн тонн нафтопродуктів. Це один із головних російських НПЗ і єдине нафтопереробне підприємство Оренбурзької області. Завод орієнтований на випуск авіакеросину.

В Орську триває евакуація місцевих жителів, які потрапили до зони затоплення через прорив однієї з гребель. Увечері 6 квітня прорвало другу дамбу, влада оголосила евакуацію в селищі Нікель, а також у районі Нового міста.

Ситуація почала погіршуватися і в Оренбурзі, де місцева влада закрила кілька вулиць та провулків і закликала мешканців небезпечних зон покинути свої будинки добровільно. На ранок 7 квітня рівень води в річці Урал біля міста зріс майже на 30 см.

Підтопленими виявилися понад 1300 оренбурзьких домогосподарств та 403 житлові будинки. Влада евакуювала близько 900 осіб.

Увечері 6 квітня в Орську прорвало другу греблю в районі вулиці Борисоглібської. Влада оголосила про евакуацію мешканців селища Нікель. В Орську затопило центральну площу Гагаріна.

Вранці 7 квітня влада повідомила, що «за найгіршим сценарієм» розвитку ситуації в районі підтоплення виявляться 6 тис. 644 житлові будинки.

Загалом у місті евакуювали понад 1,1 тис. людей.

Приплив паводкових вод в уряді області назвали «стабільним», однак увечері 6 квітня влада оголосила про часткове обмеження руху автомобілів та про зведення штучного насипу на вулиці Уральській. Крім того, на кількох вулицях у мікрорайоні Овчинне містечко відключили електропостачання будинків.

На ранок 7 квітня в міській адміністрації повідомили, що за добу річка Урал біля Оренбурга додала ще 28 см. Місцеве видання «Урал56» зазначає, що рівень води сягнув 856 сантиметрів, небезпечним вважається 930 сантиметрів.