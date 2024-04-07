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Армия рф ударила по центру Харькова — четыре прилета, есть пострадавшие
Армия рф ударила по центру Харькова — четыре прилета, есть пострадавшие (ФОТО)https://racurs.ua/n194125-armiya-rf-udarila-po-centru-harkova-chetyre-prileta-est-postradavshie-foto.htmlРакурс
Росіяни у неділю, 7 квітня, вдарили по центру Харкова: чотири прильоти, є постраждалі.
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В ОВА уточнили, що ворог обстріляв кілька районів міста, внаслідок чого постраждали три жінки та цивільний чоловік.
Пошкоджені вікна, фасади житлових будинків, гаражні приміщення, автівки, навчальний заклад та інше. У трьох жінок діагностували гостру реакцію на стрес, а один чоловік дістав осколкові поранення. Відомо, що 45-річний чоловік отримав уламкові поранення, ще у двох жінок віком 37 та 72 діагностовано гостру реакцію на стрес.
Також близько 14.00 пролунали й інші вибухи.
Рятувальники о 14.19 загасили пожежу у середмісті Харкова, яка спалахнула після російських влучань, повідомили в ДСНС.
Горіли гаражі та автомобілі на загальній площі близько 40 кв.м. Також пошкоджень зазнали житлові та інші будівлі, гаражі та автомобілі, — йдеться у повідомленні.
Нові обстріли Харкова прокоментував президент Володимир Зеленський.
Окрема розмова з головою СБУ Малюком, керівником ГУР Будановим, міністром внутрішніх справ Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України. росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога — дуже конкретну і справедливу.