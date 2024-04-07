Армия рф ударила по центру Харькова — четыре прилета, есть пострадавшие

https://racurs.ua/n194125-armiya-rf-udarila-po-centru-harkova-chetyre-prileta-est-postradavshie-foto.html

Ракурс

Росіяни у неділю, 7 квітня, вдарили по центру Харкова: чотири прильоти, є постраждалі.

.

В ОВА уточнили, що ворог обстріляв кілька районів міста, внаслідок чого постраждали три жінки та цивільний чоловік.

Пошкоджені вікна, фасади житлових будинків, гаражні приміщення, автівки, навчальний заклад та інше. У трьох жінок діагностували гостру реакцію на стрес, а один чоловік дістав осколкові поранення. Відомо, що 45-річний чоловік отримав уламкові поранення, ще у двох жінок віком 37 та 72 діагностовано гостру реакцію на стрес.

Також близько 14.00 пролунали й інші вибухи.

Рятувальники о 14.19 загасили пожежу у середмісті Харкова, яка спалахнула після російських влучань, повідомили в ДСНС.

Горіли гаражі та автомобілі на загальній площі близько 40 кв.м. Також пошкоджень зазнали житлові та інші будівлі, гаражі та автомобілі, — йдеться у повідомленні.

Нові обстріли Харкова прокоментував президент Володимир Зеленський.