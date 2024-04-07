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Ракурс
На территории Запорожской АЭС сдетонировал дрон

На территории Запорожской АЭС сдетонировал дрон

7 апр 2024, 18:01
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На території Запорізької АЕС сьогодні здетонував дрон.


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Про це стверджує МАГАТЕ у повідомленні 7 квітня.

Голова агенції Рафаель Гроссі стурбованість не виражав, але «закликав утримуватися від дій, які суперечать принципам МАГАТЕ і порушують ядерну безпеку».

Хто саме запустив дрон, не уточнюється. Тим часом російські ЗМІ вже встигли звинуватити в цьому Україну.

4 квітня Енергоатом повідомляв, що Запорізька АЕС на межі чергового блекауту. Тоді внаслідок російських обстрілів відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна», через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб.

ЗАЕС — нйбільша у Європі атомна електростанція.

Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий — із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова загрожує настанням аварійної ситуації.

Источник: Ракурс


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