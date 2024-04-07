Украина отдает россии Крым и часть Донбасса - "мирный план" Трампа

https://racurs.ua/n194133-ukraina-otdaet-rossii-krym-i-chast-donbassa-mirnyy-plan-trampa.html

Ракурс

Україна віддає росії Крим та прикордонний регіон Донбасу. Такий «мирний план» Трампа за 24 години описує WP.

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Видання посилається на людей, які в конфіденційній бесіді обговорювали цей момент з ним. Трамп вважає, що люди в деяких частинах України не проти приєднатися до росії.

Також колишній президент США нібито заявляв:

І Україна, і росія хочуть зберегти обличчя, хочуть знайти вихід.

WP описує «мирний план» Трампа як примус Україну віддати території.

Трамп у приватних розмовах говорив, що може припинити війну рф проти України, змусивши Україну відмовитися від окупованого Криму та Донбасу. Людина, яка обговорювала це питання безпосередньо з Трампом, розповіла, що у приватних розмовах експрезидент висловив думку, що і росія, і Україна «хочуть зберегти обличчя, вони хочуть знайти вихід», і що люди в деяких частинах України нібито були б не проти бути частиною росії.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що витрачає «100% свого часу на розмови з Трампом про Україну».

Він (путін) повинен заплатити ціну. Він не може перемогти в підсумку, — додав Грем. Він розповів, що застерігав від надання росії бажаних земель і хоче, щоб Трамп підтримав шлях до вступу України в НАТО.

Представники кампанії Трампа відмовилися безпосередньо відповідати на запитання для цієї статті.

Україна та європейські союзники, ймовірно, протистоятимуть таким зусиллям Трампа, вважає американська політологиня Фіона Хідд. Вона сказала, що європейці розвивають військову промисловість настільки, що сподіваються витіснити значну частину поточної допомоги США Україні.