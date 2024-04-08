Российские атаки повредили объекты «Укрэнерго» в двух областях. Фото:

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Ракурс

Російські окупанти пошкодили енергооб'єкти «Укренерго» у двох областях регіонах.

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Вночі 8 квітня ворожий БПЛА атакував БПЛА по обладнанню на високовольтній підстанції у Запорізькій області. Там зафіксоване пошкодження обладнання. Також вчора через обстріли відключилась високовольтна повітряна лінія на Харківщині, в результаті тимчасово знеструмилась підстанція, яка живить побутових споживачів Харкова. Про це «Укренерго» повідомило у Facebook.

Крім того, внаслідок бойових дій одночасно відключились дві високовольтні лінії у Дніпропетровській області.

В Міненерго додали, що упродовж 7 квітня через мережеві обмеження застосовувалися графіки відключень на Харківщині. А сьогодні вранці в Харківській області діяли графіки відключень. Також фіксуються локальні обмеження споживання електроенергії у Криворізькому районі. Водночас в об'єднаній енергосистемі України дефіциту електроенергії немає.

Учора вдень через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії СЕС оператор системи передачі обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ сумарною величиною 14 тис. 243 МВт-год., — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що росіяни застосували нову тактику ударів по енергетиці України — зосередилися на ударах високоточними ракетами. Так, упродовж 22−29 березня ворог завдав ударів по семи теплових електростанціях, а також двох гідроелектростанціях у менш захищених регіонах, ніж Київ. Деякі з них, можливо, не вдасться відновити до наступної зими.