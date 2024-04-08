Оккупанты ударили по Никополю из артиллерии, есть раненые. Фото:

https://racurs.ua/n194153-okkupanty-udarili-po-nikopolu-iz-artillerii-est-ranenye-foto.html

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Армія країни-агресора не припиняє завдавати ударів по Нікополю Дніпропетровської області.

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У понеділок, 8 квітня, окупанти обстріляли місто з артилерії. Ворожим вогнем знищено двоповерховий житловий будинок. Також пошкоджено приватні оселі, господарські споруди й авто. Побитий інфраструктурний об'єкт, зачепило газогін і лінії електропередач. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Постраждали двоє осіб — 21-річна дівчина та 49-річний чоловік. Їх доставили до лікарні, вони в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли з артилерії один із населених пунктів Сумському району. Було пошкоджене приміщення місцевого пожежно-рятувального підрозділу, але рятувальники не постраждали, бо перебували в укритті.