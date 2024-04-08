В Раде рекомендовали разрешить мобилизацию осужденных

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Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує дозволити мобілізацію засуджених.

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Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект 11079−1, який дозволяє мобілізацію засуджених до позбавлення та обмеження волі, — зазначив у коментарі «РБК-Україна» голова комітету Сергій Іонушас.

За його словами, мобілізацію буде заборонено для тих осіб, які вчинили злочини проти національної безпеки.

Також не призиватимуть засуджених за тероризм, вбивство двох або більше людей, зґвалтування, педофілію та ДТП зі смертельним наслідком під впливом наркотиків чи алкоголю.

Крім того, правоохоронний комітет виключив кримінальну відповідальність із законопроєкту про військові правопорушення і визначив розміри штрафів для громадян і посадових та юридичних осіб.

Іонушас у коментарі УП сказав, що, згідно з комітетськими пропозиціями, за порушення правил військового обліку (ст. 210 Кодексу про адміністративні правопорушення) в мирний час передбачатиметься штраф від 3,4 до 5,1 тис. грн, повторно або в особливий період — від 17 до 22,5 тис. грн.

Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію (ст. 210−1 КУпАП) в мирний час планується встановити штрафи від 5,1 до 8,5 тис. грн для громадян, 17−34 тис. грн — для посадових та юридичних осіб. Під час воєнного стану штрафи складатимуть від 17 до 22,5 тис. грн — для громадян, від 34 до 59,5 тис. грн — для посадових та юридичних осіб.

Заступник Іонушаса Андрій Осадчук уточнив, що законопроєкт розглянуть найближчим часом — після ухвалення закону про мобілізацію.

У початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у тому числі відмову від проходження медичного огляду, передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років