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Полковника-соратника Шария уволили с кафедры военной журналистики КНУ
Полковника-соратника Шария уволили с кафедры военной журналистики КНУhttps://racurs.ua/n194174-polkovnika-soratnika-shariya-uvolili-s-kafedry-voennoy-jurnalistiki-knu.htmlРакурс
Полковник Геннадій Ніколайчук, який у 2019 році балотувався до Верховної Ради за списками «Партії Шарія», від 8 квітня більше не очолює кафедру військової журналістики у Військовому інституті Київського національного університету ім. Шевченка (ВІКНУ).
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Про це 8 квітня повідомляє «Детектор медіа» із посиланням на власні джерела у ВІКНУ.
Ніколайчука зняли з посади «під тиском публічності».
На попередню посаду — начальника відділу проблем масової комунікації науково-дослідного центру ВІКНУ — Ніколайчук також не повернеться: цю вакансію вже обійняв інший офіцер.
У пресслужбі вишу інформацію про зняття екссоратника Шарія з посади не підтверджують і не спростовують, посилаючись на те, що ще не завершено службове розслідування.
Воно триває вже понад місяць — від 6 березня 2024 року, коли стало відомо, що завкафедри військової журналістики ВІКНУ у 2019 році балотувався до парламенту під № 20 від «Партії Шарія».
Тоді «шаріївці» вибори програли, набравши 2,23% голосів, і Ніколайчук повернувся до своєї спортивної діяльності: працював начальником групи міжнародних зв’язків Центрального спортивного клубу ЗСУ, пише «Детектор медіа».
Власне, із журналістикою цю особу пов’язує те, що він був членом правління Асоціації спортивних журналістів України.
На посаду завкафедри у ВІКНУ Ніколайчука призначили в листопаді 2023 року. Через кілька тижнів після призначення, 8 грудня, він отримав звання полковника.