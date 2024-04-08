Полковника-соратника Шарія звільнили з кафедри військової журналістики КНУ

https://racurs.ua/ua/n194174-polkovnyka-soratnyka-shariya-zvilnyly-z-kafedry-viyskovoyi-jurnalistyky-knu.html

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Полковник Геннадій Ніколайчук, який у 2019 році балотувався до Верховної Ради за списками «Партії Шарія», від 8 квітня більше не очолює кафедру військової журналістики у Військовому інституті Київського національного університету ім. Шевченка (ВІКНУ).

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Про це 8 квітня повідомляє «Детектор медіа» із посиланням на власні джерела у ВІКНУ.

Ніколайчука зняли з посади «під тиском публічності».

На попередню посаду — начальника відділу проблем масової комунікації науково-дослідного центру ВІКНУ — Ніколайчук також не повернеться: цю вакансію вже обійняв інший офіцер.

У пресслужбі вишу інформацію про зняття екссоратника Шарія з посади не підтверджують і не спростовують, посилаючись на те, що ще не завершено службове розслідування.

Воно триває вже понад місяць — від 6 березня 2024 року, коли стало відомо, що завкафедри військової журналістики ВІКНУ у 2019 році балотувався до парламенту під № 20 від «Партії Шарія».