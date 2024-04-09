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В ВСУ новые кадровые изменения, фото: «Укринформ»

Уволены командующие ОК «Юг» и «Запад» — депутат

9 апр 2024, 13:09
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Звільнено з посад командувача оперативного командування «Південь» Андрія Ковальчука та командувача оперативного командування «Захід» Сергія Літвінова.


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Про це сьогодні, 9 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Герой України генерал Андрій Ковальчук переміщений очолювати Військову Академію, — зазначив Гончаренко.

За інформацією нардепа:

  • новим командувачем ОК «Південь» призначено полковника Шаповала, колишнього комбрига 59-ї бригади;
  • командувачем ОК «Захід» призначено бригадного генерала Володимира Шведюка, який раніше служив у силах ТРО.

Источник: Ракурс


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