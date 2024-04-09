В ВСУ новые кадровые изменения, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n194186-uvoleny-komanduuschie-ok-ug-i-zapad-deputat.html

Ракурс

Звільнено з посад командувача оперативного командування «Південь» Андрія Ковальчука та командувача оперативного командування «Захід» Сергія Літвінова.

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Про це сьогодні, 9 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Герой України генерал Андрій Ковальчук переміщений очолювати Військову Академію, — зазначив Гончаренко.

За інформацією нардепа: