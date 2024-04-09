Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У ЗСУ нові кадрові зміни, фото: «Укрінформ»

Звільнено командувачів ОК «Південь» та «Захід» — депутат

9 кві 2024, 13:09
999

Звільнено з посад командувача оперативного командування «Південь» Андрія Ковальчука та командувача оперативного командування «Захід» Сергія Літвінова.


.

Про це сьогодні, 9 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Герой України генерал Андрій Ковальчук переміщений очолювати Військову Академію, — зазначив Гончаренко.

За інформацією нардепа:

  • новим командувачем ОК «Південь» призначено полковника Шаповала, колишнього комбрига 59-ї бригади;
  • командувачем ОК «Захід» призначено бригадного генерала Володимира Шведюка, який раніше служив у силах ТРО.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів