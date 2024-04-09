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Звільнено з посад командувача оперативного командування «Південь» Андрія Ковальчука та командувача оперативного командування «Захід» Сергія Літвінова.
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Про це сьогодні, 9 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Герой України генерал Андрій Ковальчук переміщений очолювати Військову Академію, — зазначив Гончаренко.
За інформацією нардепа:
- новим командувачем ОК «Південь» призначено полковника Шаповала, колишнього комбрига 59-ї бригади;
- командувачем ОК «Захід» призначено бригадного генерала Володимира Шведюка, який раніше служив у силах ТРО.