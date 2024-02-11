Екс-командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Фото:

https://racurs.ua/ua/n192283-naiev-diznavsya-pro-svoie-zvilnennya-z-publikaciy-u-zmi.html

Ракурс

Сергій Наєв дізнався про звільнення з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ з публікацій у ЗМІ.

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Про кадрове рішення, ухвалене у Києві 11 лютого, він дізнався із засобів масової інформації. Про це Наєв написав у Telegram.

Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних сил України, яку обіймав з 2020 року, — йдеться у повідомленні.

Колишній командувач подякував «усім генералам, офіцерам, сержантам і солдатам за самовіддану службу, за злагоджену роботу і спільні зусилля, за довіру та підтримку». Також він наголосив, що вірить у перемогу України у війні з росією.

Посаду командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв обіймав з 2020 року.

Нагадаємо, 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ, натомість призначивши на цю посаду Юрія Содоля.

Також глава держави призначив нового командувача Сухопутних військ Збройних сил України. Цю посаду відтепер обіймає Олександр Павлюк, який раніше був першим заступником міністра оборони.