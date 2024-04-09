Минкульт назвал число забронированных от мобилизации медийщиков и деятелей культуры

https://racurs.ua/n194201-minkult-nazval-chislo-zabronirovannyh-ot-mobilizacii-mediyschikov-i-deyateley-kultury.html

Ракурс

Бронювання від мобілізації отримали 1150 діячів культури та трохи більше ніж 700 медійників, повідомляє Мінкульт.

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У відомстві запевняють, що всі ці люди критично важливі для своїх підприємств.

Вважаємо, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа — це неповага до людей, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює, — підкреслили у МКІП у спеціальному роз’яснення щодо бронювання працівників підприємств, установ та організацій в сфері культури та медіа.

Там нагадали, що з моменту прийняття Порядку бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану 27 січня 2023 року, документ не зазнав жодних змін. Кандидатів на бронювання, без яких функціонування окремих підприємств є неможливим, окремо розглядає комісія МКІП, Генеральний штаб ЗСУ та Мінекономіки.

Люди критично важливі культурі. Культура та медіа критично важливі державі. Відповідальна влада має не тільки про це говорити, але й своїми виваженими та професійними рішеннями забезпечувати нашу стійкість і на фронті, і в тилу, — пояснили в міністрестві.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що премʼєр-міністр України доручив міністерствам внести оновлену постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік підприємств критичної інфраструктури.

Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій, — сказав Денис Шмигаль.

Напередодні стало відомо, що міністерство культури надало статус критично важливих підприємств телеканалам телемарафону та циркам.