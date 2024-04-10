Госдеп разрешил продажу Украине ЗРК HAWK. Фото:

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Держдепартамент США схвалив продаж Україні ракетної системи HAWK Phase III Sustainment та пов’язаних із нею елементів логістики і підтримки програми на суму 138 млн дол.

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Український уряд зробив запит на купівлю обладнання та послуг, пов’язаних із підтримкою ракетної системи HAWK Phase III, включно із проектуванням та інтеграцією для зв’язку й оперативної сумісності, реконструкцію і капітальний ремонт систем вогневих блоків зенітно-ракетного комплексу HAWK. Про це повідомило Агентство зі співробітництва у сфері оборонної безпеки США.

Також українська сторона хоче придбати компоненти для повторної сертифікації, комплекти інструментів, випробувальне й допоміжне обладнання, а також технічну документацію, запасні частини і навчання персоналу разом з іншими елементами логістики та програмної підтримки.

Державний секретар визначив і надав докладне обґрунтування того, що є надзвичайна ситуація, яка потребує негайного продажу уряду України вищевказаних предметів і послуг оборонного призначення на користь національної безпеки США, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Вашингтон у курсі того, що Київ потребує нарощування свого потенціалу для захисту від російських ракетних ударів і повітряних можливостей російських сил.

Як відомо, HAWK — це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який забезпечує протиповітряну оборону, що є однією з головних потреб безпеки України у протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що потрібна лише політична воля, щоб системи ППО були передані Україні. Він наголосив, що зараз «петріотам» місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО.