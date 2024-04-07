"Петріотам" місце в Україні, щоб їх не довелося застосовувати на східному фланзі НАТО

https://racurs.ua/ua/n194139-petriotam-misce-v-ukrayini-schob-yih-ne-dovelosya-zastosovuvaty-na-shidnomu-flanzi-nato.html

Ракурс

Україна шукає можливостей дати Харкову більше захисту неба.

.

Про це 7 квітня заявив Володимир Зеленський у щоденному зверненні президента до українців.

Ситуація в місті — дуже жорстка, постійний російський терор. Світ має почути біль, якого росіяни завдають Харкову, Куп’янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині та іншим громадам. Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні", — сказав він.

Також президент сьогодні заявив, що Україна готує «дуже конкретну і справедливу» відповідь на удари по Харкову і східних регіонах.

Зеленський вважає, що потрібна лише політична воля, щоб системи ППО були передані Україні.

Зараз «петріотам» місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО. Раніше Зеленський розповідав, що для захисту України зараз потрібно 25 систем Patriot, по шість-вісім батарей в кожній.

Вже всі наші партнери про це прекрасно знають і навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи. Є кілька аналогів в світі, вони працюють також дуже непогано, — сказав президент в інтерв’ю телемарафону 6 квітня.

За словами президента, зараз запас ракет для ППО у нашої країни є, але за такої високої інтенсивності обстрілів за місяць його може не вистачити.

Є моменти, коли може спрацювати тільки Patriot або аналог. І тут нам доводиться обирати — який об'єкт захистити, це місто або інше місто, — сказав він.

На тлі активізації ракетного терору рф, Україна звернулася до союзників із закликом допомогти посилити спроможності ППО. Країни НАТО планують переглянуть власні запаси, щоб якнайшвидше надати Україні системи ППО. Координує пошук необхідних комплексів Німеччина. Віддати власні Patriot Україні вже погодилася Естонія.