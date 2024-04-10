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ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-27. Фото:
Российский вертолет Ка-27 уничтожили в оккупированном Крымуhttps://racurs.ua/n194214-rossiyskiy-vertolet-ka-27-unichtojili-v-okkupirovannom-krymu.htmlРакурс
Вертоліт рф Ка-27 було знищено в окупованому Криму.
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Російська армія втратила цей корабельний багатофункціональний гелікоптер. Деталі знищення ворожої бойової одиниці військові не розкривають. Про це речник Військово морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук повідомив у Facebook.
Вертоліт Ка-27 призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів. Гелікоптер може забезпечувати виконання тактичних завдань як одинично, так і у складі групи. Гвинтокрил може працювати як з берегового аеродрому, так і з борту корабля. Вартість такого вертольота 1,5 млн дол.
Зараз російський флот використовує ці вертольоти для пошуку українських морських дронів та десантних катерів. Ка-27 базуються на аеродромі в Качі.
У Генеральному штабі ЗСУ 10 квітня повідомили, що росія від початку повномасштабного вторгнення вже втратила 325 гелікоптерів, а також 347 літаків та 9 тис. 70 безпілотників.
У російській федерацій традиційно про подібні втрати не повідомляють.
Нагадаємо, у лютому бійці Сил оборони знищили на Авдіївському напрямку російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор» разом з екіпажем.