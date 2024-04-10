ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-27. Фото:

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Ракурс

Вертоліт рф Ка-27 було знищено в окупованому Криму.

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Російська армія втратила цей корабельний багатофункціональний гелікоптер. Деталі знищення ворожої бойової одиниці військові не розкривають. Про це речник Військово морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук повідомив у Facebook.

Вертоліт Ка-27 призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів. Гелікоптер може забезпечувати виконання тактичних завдань як одинично, так і у складі групи. Гвинтокрил може працювати як з берегового аеродрому, так і з борту корабля. Вартість такого вертольота 1,5 млн дол.

Зараз російський флот використовує ці вертольоти для пошуку українських морських дронів та десантних катерів. Ка-27 базуються на аеродромі в Качі.

У Генеральному штабі ЗСУ 10 квітня повідомили, що росія від початку повномасштабного вторгнення вже втратила 325 гелікоптерів, а також 347 літаків та 9 тис. 70 безпілотників.

У російській федерацій традиційно про подібні втрати не повідомляють.

Нагадаємо, у лютому бійці Сил оборони знищили на Авдіївському напрямку російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор» разом з екіпажем.