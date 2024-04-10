Повестка будет считаться врученной, если гражданин не находится по адресу и физически не получил требование ТЦК

https://racurs.ua/n194233-povestka-budet-schitatsya-vruchennoy-esli-grajdanin-ne-nahoditsya-po-adresu-i-fizicheski.html

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Повістка вважатиметься врученою, навіть якщо громадянин не отримав її фізично.

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День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК.

Як повідомляє «Судово-юридична газета», після цього можна буде ставити питання про обмеження особи у праві керування автомобілем.

Крім того, неуточнення військово-облікових даних дозволить керівнику ТЦК звернутися до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК. Про це йдеться у нових нормах законопроекту про посилення мобілізації № 10449.