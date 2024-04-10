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Повестка будет считаться врученной, если гражданин не находится по адресу и физически не получил требование ТЦК
Повестка будет считаться врученной, если гражданин не находится по адресу и физически не получил требование ТЦКhttps://racurs.ua/n194233-povestka-budet-schitatsya-vruchennoy-esli-grajdanin-ne-nahoditsya-po-adresu-i-fizicheski.htmlРакурс
Повістка вважатиметься врученою, навіть якщо громадянин не отримав її фізично.
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День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК.
Як повідомляє «Судово-юридична газета», після цього можна буде ставити питання про обмеження особи у праві керування автомобілем.
Крім того, неуточнення військово-облікових даних дозволить керівнику ТЦК звернутися до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК. Про це йдеться у нових нормах законопроекту про посилення мобілізації № 10449.
10 квітня Верховна Рада ухвалила законопроект № 10379, який збільшує до 22,5 тис. грн штраф за ухилення від військового обліку для самого ухилянта, і до 59,5 тис. грн — для підприємства, де він працює.
Отже, законопроект 10449 у фінальній редакції доповнює закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію новою ст. 27 (Заходи впливу).
Відповідно до неї у разі невиконання під час мобілізації громадянином обов’язків, передбачених ч. 1 ст. 22 у новій редакції (неявка на виклик ТЦК, непроходження медичного огляду), ч. 3 ст. 22 (неуточнення у ТЦК своїх військово-облікових даних протягом 60 днів), та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210−1 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення законодавства про мобілізацію), керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки звертається до органів та підрозділів, що входять до системи поліції, щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК.