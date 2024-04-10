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ВРУ поддержала законопроект об усилении наказания для уклонистов. Фото:

Рада поддержала законопроект об усилении штрафов за нарушение мобилизации

10 апр 2024, 14:19
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Верховна Рада України підтримала за основу проект закону, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення.


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У середу, 10 квітня, парламент в першому читанні проголосував за законопроект № 10379 про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації. «За» проголосували 254 народні депутати. Про це нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За його словами, в першому читанні схвалили урядовий законопроект, який «має багато проблем та жорстких норм».

Народний депутат Олексій Гончаренко написав у Telegram, законопроект ще не ухвалений. Попереду ще друге слухання.

Новий закон передбачає штрафи, але не враховує пропозиції профільного комітету ВРУ, які визначають розмір штрафів і виключають кримінальну відповідальність. Їх повинні врахувати до другого читання.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що із законопроекту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію через 36 місяців служби. Положення прибрали з ініціативи головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Питання демобілізації Верховна Рада планує розглянути окремо.

Источник: Ракурс


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