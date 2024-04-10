Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Почти половина опрошенных украинцев после войны доверила бы власть политикам из военной среды

Почти половина опрошенных украинцев после войны доверила бы власть политикам из военной среды

10 апр 2024, 20:07
999

Вийшло нове опитування Центру Разумкова. Соціологи зробили заміри з 21 по 27 березня 2024 року.


.

45% українців після війни довірили б владу політичній силі, яка може з’явитися із військовослужбовців.

Про це свідчить нове опитування центру Разумкова. 21,5% респондентів вважає, що така політсила може складатися з волонтерів, 20% - з кола гуманітарної / технічної інтелігенції.

Ще 19% довірили б владу вихідцям громадянського суспільства, 18% - з уже наявних партій і 6% - з бізнес-середовища.

На питання про те, як розвиваються події в Україні, 37,7% відповіли — у правильному напрямку. Про неправильний напрямок відповіли 38,7%.

Ще у січні 2024 року баланс був позитивним (+2%), а зараз перейшов межу і склав (-1%). Це сталося вперше з початку війни.

До ідеї проведення загальнонаціональних виборів (президентських чи парламентських) в Україні до завершення війни позитивно ставляться лише 22% українців. Хоча у вересні 2023 року таких громадян було 15%.

Негативно до такої ідеї ставляться 59,5% респондентів. У вересні минулого року часта таких українців становила 64%.

Значною мірою підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади, — зазначили соціологи.

Зокрема, серед тих, хто довіряє президенту України, лише 15% підтримали б такі вибори.

Водночас серед тих, хто не довіряє Володимиру Зеленському таких українців 37%. Хоча навіть серед тих, хто не довіряє президенту, відносна більшість — 45% — не підтримують ідею таких виборів. Серед тих, хто довіряє таких 68%.

Негативне ставлення до виборів під час війни зумовлене тим, що відносна більшість, тобто 45%, громадян вважає, що таке голосування роз'єднає українське суспільство. Лише 12% українців вважають, що вибори під час війни згуртують суспільство. У вересні — жовтні 2023 року перших респондентів було 40%, других — 9%.

Крім того, відносна більшість громадян — 42% — вважають, що зміна влади під час війни перешкоджатиме перемозі у війні з росією. Лише 13% дотримуються протилежної думки. У вересні — жовтні 2023 р. — відповідно 51% і 13%.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров