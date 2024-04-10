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Почти половина опрошенных украинцев после войны доверила бы власть политикам из военной среды
Почти половина опрошенных украинцев после войны доверила бы власть политикам из военной средыhttps://racurs.ua/n194238-pochti-polovina-oproshennyh-ukraincev-posle-voyny-doverila-by-vlast-politikam-iz-voennoy-sredy.htmlРакурс
Вийшло нове опитування Центру Разумкова. Соціологи зробили заміри з 21 по 27 березня 2024 року.
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45% українців після війни довірили б владу політичній силі, яка може з’явитися із військовослужбовців.
Про це свідчить нове опитування центру Разумкова. 21,5% респондентів вважає, що така політсила може складатися з волонтерів, 20% - з кола гуманітарної / технічної інтелігенції.
Ще 19% довірили б владу вихідцям громадянського суспільства, 18% - з уже наявних партій і 6% - з бізнес-середовища.
На питання про те, як розвиваються події в Україні, 37,7% відповіли — у правильному напрямку. Про неправильний напрямок відповіли 38,7%.
Ще у січні 2024 року баланс був позитивним (+2%), а зараз перейшов межу і склав (-1%). Це сталося вперше з початку війни.
До ідеї проведення загальнонаціональних виборів (президентських чи парламентських) в Україні до завершення війни позитивно ставляться лише 22% українців. Хоча у вересні 2023 року таких громадян було 15%.
Негативно до такої ідеї ставляться 59,5% респондентів. У вересні минулого року часта таких українців становила 64%.
Значною мірою підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади, — зазначили соціологи.
Зокрема, серед тих, хто довіряє президенту України, лише 15% підтримали б такі вибори.
Водночас серед тих, хто не довіряє Володимиру Зеленському таких українців 37%. Хоча навіть серед тих, хто не довіряє президенту, відносна більшість — 45% — не підтримують ідею таких виборів. Серед тих, хто довіряє таких 68%.
Негативне ставлення до виборів під час війни зумовлене тим, що відносна більшість, тобто 45%, громадян вважає, що таке голосування роз'єднає українське суспільство. Лише 12% українців вважають, що вибори під час війни згуртують суспільство. У вересні — жовтні 2023 року перших респондентів було 40%, других — 9%.
Крім того, відносна більшість громадян — 42% — вважають, що зміна влади під час війни перешкоджатиме перемозі у війні з росією. Лише 13% дотримуються протилежної думки. У вересні — жовтні 2023 р. — відповідно 51% і 13%.