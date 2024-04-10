Майже половина опитаних українців після війни довірила б владу політикам з військового середовища

https://racurs.ua/ua/n194238-mayje-polovyna-opytanyh-ukrayinciv-pislya-viyny-doviryla-b-vladu-politykam-z-viyskovogo-seredovyscha.html

Ракурс

Вийшло нове опитування Центру Разумкова. Соціологи зробили заміри з 21 по 27 березня 2024 року.

.

45% українців після війни довірили б владу політичній силі, яка може з’явитися із військовослужбовців.

Про це свідчить нове опитування центру Разумкова. 21,5% респондентів вважає, що така політсила може складатися з волонтерів, 20% - з кола гуманітарної / технічної інтелігенції.

Ще 19% довірили б владу вихідцям громадянського суспільства, 18% - з уже наявних партій і 6% - з бізнес-середовища.