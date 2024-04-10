Президент Зеленский заявил о новых «результатах» украинской ракетной программы

https://racurs.ua/n194239-prezident-zelenskiy-zayavil-o-novyh-rezultatah-ukrainskoy-raketnoy-programmy.html

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Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 10 квітня заявив про нові «результати» української ракетної програми.

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Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої «оборонки» є потрібні результати. І головне — щоб тепер армія реалізувала ці результати, — сказав Володимир Зеленський.

Україна намагається наростити власне виробництво зброї, аби зменшити залежність від поставок західних партнерів.