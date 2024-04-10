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Президент Зеленский заявил о новых «результатах» украинской ракетной программы

Президент Зеленский заявил о новых «результатах» украинской ракетной программы

10 апр 2024, 20:33
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Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 10 квітня заявив про нові «результати» української ракетної програми.


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Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої «оборонки» є потрібні результати. І головне — щоб тепер армія реалізувала ці результати, — сказав Володимир Зеленський.

Україна намагається наростити власне виробництво зброї, аби зменшити залежність від поставок західних партнерів.

Проговорив сьогодні й поточну ситуацію на передовій із Головкомом. Була також доповідь керівника ГУР, — заявив також Зеленський.

Источник: Ракурс


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