Президент заявив про нові «результати» української ракетної програми

https://racurs.ua/ua/n194239-prezydent-zayavyv-pro-novi-rezultaty-ukrayinskoyi-raketnoyi-programy.html

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Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 10 квітня заявив про нові «результати» української ракетної програми.

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Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої «оборонки» є потрібні результати. І головне — щоб тепер армія реалізувала ці результати, — сказав Володимир Зеленський.

Україна намагається наростити власне виробництво зброї, аби зменшити залежність від поставок західних партнерів.