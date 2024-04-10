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Президент заявив про нові «результати» української ракетної програми
Президент заявив про нові «результати» української ракетної програмиhttps://racurs.ua/ua/n194239-prezydent-zayavyv-pro-novi-rezultaty-ukrayinskoyi-raketnoyi-programy.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 10 квітня заявив про нові «результати» української ракетної програми.
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Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але в нашої «оборонки» є потрібні результати. І головне — щоб тепер армія реалізувала ці результати, — сказав Володимир Зеленський.
Україна намагається наростити власне виробництво зброї, аби зменшити залежність від поставок західних партнерів.
Проговорив сьогодні й поточну ситуацію на передовій із Головкомом. Була також доповідь керівника ГУР, — заявив також Зеленський.