В рейде РДК в россию принял участие экс-"вагнеровец", отказавшийся от обмена

https://racurs.ua/n194241-v-reyde-rdk-v-rossiu-prinyal-uchastie-eks-vagnerovec-otkazavshiysya-ot-obmena-video.html

Ракурс

Зек ПВК «Вагнера», який відмовився від обміну, взяв участь у рейді РДК в росію у березні 2024 року.

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Про це розповідає 10 квітня «Новинарня».

Активна фаза військової операції на території рф, яку 12 березня розпочали російські добровольці, що воюють на боці України («Російський добровольчий корпус», «Легіон „Свобода росії“ та Сибірський батальйон), закінчилася.

Як пише „Новинарня“, одним з учасників нового рейду став Владислав Ізмайлов — бойовик ПВК „Вагнера“, узятий в полон під Бахмутом, який підвівся в автобусі під час обміну полоненими 11 червня 2023 року, відмовився повертатись до росії та прийняв для себе „рішення воювати на боці добра“.

Тепер він виступив командиром першої штурмової групи проукраїнських сил у прикордонному селі Козинка Грайворонського району Бєлгородської області росії.

Про деталі й результати операції РДК на території рРосії та плани на наступні рейди в ексклюзивних інтерв’ю „Новинарні“ розповіли безпосередні учасники — командир штурмової групи „Вайт“ Владислав Ізмайлов та командир бронегрупи Павло Кузнєцов „Могила“. Також вони надали ексклюзивні відео своєї бойової роботи.

Нашим завдання було зайти в Козинку й утримувати село. Всі сектори, які ми взяли у російської сторони, їм не вдалося відбити. Жодного будинку, — говорить Вайт „Новинарні“. Російська влада мусила застосовувати авіацію, однак і це не допомагало їй витіснити проукраїнські сили з Козинки.

Історія питання

Легіон „Свобода Росії“, „Російський добровольчий корпус“ та Сибірський батальйон 12 березня оголосили про спільну операцію на території Бєлгородської та Курської областей росії. Її „гаряча фаза“ вже добігла кінця — 7 квітня про це офіційно заявило командування РДК.

І хоча наші групи ДРГ і сплячі осередки залишаються в регіоні, настав час вшанувати пам’ять наших загиблих бійців», — написали представники «РДК» у своєму телеграм-каналі, повідомивши, що під час операції втратили чотирьох своїх побратимів. За час чергового рейду до рф російські добровольці, які воюють на боці України, атакували будівлю ФСБ у Бєлгороді, заявили, що контролюють селище Тьоткіно Курської області (знищивши там склади з боєприпасами).

У селищі Горьковський Бєлгородської області бійці Сибірського батальйону спільно з добровольцями з Чеченської республіки Ічкерія захопили будівлю місцевої адміністрації. У селі Козинка (Бєлгородська область), яке тримали під контролем бійці РДК, точилися чи не найважчі бої: російська влада мусила активно застосовувати авіацію, одначе і це їй не допомагало витіснити проукраїнські сили.

Згідно із заявами російських добровольців, під час операції на Курщині та Бєлгородщині армія рф втратила понад 1,5 тис. осіб вбитими та пораненими. Було знищено понад 120 одиниць ворожої техніки, зокрема, й гелікоптери. Кілька десятків путінських військовослужбовців потрапили в полон.

Втім, у цієї операції є багато критиків, а в них — зауваження щодо успішності та дієвості весняного рейду-2024. І припущення про значну роль ІПСО в його висвітленні. Як кажуть самі учасники операції, головна мета полягала в іншому: російська влада змушена була реагувати на цю атаку і перекидати свої бойові частини з фронту на Донбасі.