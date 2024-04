Помощница главы Минобороны США тоже обеспокоена атаками Украины на российские НПЗ

Помічниця голови Міноборони США теж прокоментувала атаки на російські НПЗ. Вона сказала, що «удари по цивільних цілях викликають занепокоєння».

.

Остін Скотт, конгресмен, який поставив їй відповідне запитання, розкритикував заяву. Він сказав, що Україна повинна мати можливість уражати енергетичну інфраструктуру рф.

Наприкінці Скотт додав, що об'єкти нафтогазової інфраструктури належать особам, наближеним до Кремля.

Rep. Austin Scott: Why shouldn’t Ukrainians attack the oil and gas infrastructure in Russia?



Assistant Secretary of Defense Dr. Celeste Wallander: We have concerns about striking at civilian targets. … This is Ukraine’s sovereign decision, but we express those concerns. pic.twitter.com/KXJMB7bWy5