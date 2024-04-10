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Помічниця голови Міноборони США теж занепокоєна атаками України на російські НПЗ

Помічниця голови Міноборони США теж занепокоєна атаками України на російські НПЗ (ВІДЕО)

10 кві 2024, 22:09
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Помічниця голови Міноборони США теж прокоментувала атаки на російські НПЗ. Вона сказала, що «удари по цивільних цілях викликають занепокоєння».


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Це суверенне рішення України, але ми висловлюємо занепокоєння, — сказала посадовиця.

Остін Скотт, конгресмен, який поставив їй відповідне запитання, розкритикував заяву. Він сказав, що Україна повинна мати можливість уражати енергетичну інфраструктуру рф.

Наприкінці Скотт додав, що об'єкти нафтогазової інфраструктури належать особам, наближеним до Кремля.

З цим Волландер погодилася.

Про те, що атаки України на нафтопереробні заводи в росії можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки, раніше, за повідомленнями видання Bloomberg, заявив очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні комітету Сенату США з питань збройних сил.

Він закликав Україну зосередитись на атаках по військових цілях.

З інформацією видання Bloomberg, коментарі Остіна відразу засудив сенатор-республіканець Том Коттон, який звинуватив Білий дім в перешкоджанні ефективним діям України через політичні міркування.

Думаю, що адміністрація Байдена не хоче, аби ціни на газ підвищувалися в рік виборів, — заявив Коттон.

Видання Bloomberg наголошує, що адміністрація Байдена присвячує багато уваги боротьбі з інфляцією, включно із цінами на бензин для американських споживачів.

Джерело: Ракурс


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