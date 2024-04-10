Помічниця голови Міноборони США теж занепокоєна атаками України на російські НПЗ

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Помічниця голови Міноборони США теж прокоментувала атаки на російські НПЗ. Вона сказала, що «удари по цивільних цілях викликають занепокоєння».

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Це суверенне рішення України, але ми висловлюємо занепокоєння, — сказала посадовиця.

Остін Скотт, конгресмен, який поставив їй відповідне запитання, розкритикував заяву. Він сказав, що Україна повинна мати можливість уражати енергетичну інфраструктуру рф.

Rep. Austin Scott: Why shouldn’t Ukrainians attack the oil and gas infrastructure in Russia?



Assistant Secretary of Defense Dr. Celeste Wallander: We have concerns about striking at civilian targets. … This is Ukraine’s sovereign decision, but we express those concerns. pic.twitter.com/KXJMB7bWy5 — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) April 10, 2024

Наприкінці Скотт додав, що об'єкти нафтогазової інфраструктури належать особам, наближеним до Кремля.

З цим Волландер погодилася.

Про те, що атаки України на нафтопереробні заводи в росії можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки, раніше, за повідомленнями видання Bloomberg, заявив очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні комітету Сенату США з питань збройних сил.

Він закликав Україну зосередитись на атаках по військових цілях.

З інформацією видання Bloomberg, коментарі Остіна відразу засудив сенатор-республіканець Том Коттон, який звинуватив Білий дім в перешкоджанні ефективним діям України через політичні міркування.

Думаю, що адміністрація Байдена не хоче, аби ціни на газ підвищувалися в рік виборів, — заявив Коттон.

Видання Bloomberg наголошує, що адміністрація Байдена присвячує багато уваги боротьбі з інфляцією, включно із цінами на бензин для американських споживачів.