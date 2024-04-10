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Помічниця голови Міноборони США теж занепокоєна атаками України на російські НПЗ
Помічниця голови Міноборони США теж занепокоєна атаками України на російські НПЗ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194242-pomichnycya-golovy-minoborony-ssha-tej-zanepokoiena-atakamy-ukrayiny-na-rosiyski-npz-video.htmlРакурс
Помічниця голови Міноборони США теж прокоментувала атаки на російські НПЗ. Вона сказала, що «удари по цивільних цілях викликають занепокоєння».
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Це суверенне рішення України, але ми висловлюємо занепокоєння, — сказала посадовиця.
Остін Скотт, конгресмен, який поставив їй відповідне запитання, розкритикував заяву. Він сказав, що Україна повинна мати можливість уражати енергетичну інфраструктуру рф.
Rep. Austin Scott: Why shouldn’t Ukrainians attack the oil and gas infrastructure in Russia?— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) April 10, 2024
Assistant Secretary of Defense Dr. Celeste Wallander: We have concerns about striking at civilian targets. … This is Ukraine’s sovereign decision, but we express those concerns. pic.twitter.com/KXJMB7bWy5
Наприкінці Скотт додав, що об'єкти нафтогазової інфраструктури належать особам, наближеним до Кремля.
З цим Волландер погодилася.
Про те, що атаки України на нафтопереробні заводи в росії можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки, раніше, за повідомленнями видання Bloomberg, заявив очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні комітету Сенату США з питань збройних сил.
Він закликав Україну зосередитись на атаках по військових цілях.
З інформацією видання Bloomberg, коментарі Остіна відразу засудив сенатор-республіканець Том Коттон, який звинуватив Білий дім в перешкоджанні ефективним діям України через політичні міркування.
Думаю, що адміністрація Байдена не хоче, аби ціни на газ підвищувалися в рік виборів, — заявив Коттон.
Видання Bloomberg наголошує, що адміністрація Байдена присвячує багато уваги боротьбі з інфляцією, включно із цінами на бензин для американських споживачів.