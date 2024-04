Помічниця голови Міноборони США теж занепокоєна атаками України на російські НПЗ

Помічниця голови Міноборони США теж прокоментувала атаки на російські НПЗ. Вона сказала, що «удари по цивільних цілях викликають занепокоєння».

.

Остін Скотт, конгресмен, який поставив їй відповідне запитання, розкритикував заяву. Він сказав, що Україна повинна мати можливість уражати енергетичну інфраструктуру рф.

Rep. Austin Scott: Why shouldn’t Ukrainians attack the oil and gas infrastructure in Russia?



Assistant Secretary of Defense Dr. Celeste Wallander: We have concerns about striking at civilian targets. … This is Ukraine’s sovereign decision, but we express those concerns. pic.twitter.com/KXJMB7bWy5