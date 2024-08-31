Атакована дронами російська нафтобаза «Атлас» горить вже четверту добу (ФОТО, ВІДЕО)

Атакована дронами російська нафтобаза "Атлас" горить вже четверту добу

https://racurs.ua/ua/n198849-atakovana-dronamy-rosiyska-naftobaza-atlas-goryt-vje-chetvertu-dobu-foto-video.html

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Атакована дронами російська нафтобаза «Атлас» горить вже четверту доб.

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Про те, що пожежа на вирує, видно на супутникових знімках, які публікує «Радіо Свобода».

Україна вдарила дронами по нафтобазі в ніч на 28 серпня. Пожежа охопила кілька резервуарів з нафтою. Також росіяни вже другий тиждень не можуть загасити пожежу на нафтобазі в Пролетарську.

Зазначимо, що нафтобаза «Атлас» Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі рф спеціалізується на постачанні нафтопродуктів військам країни-агресора.