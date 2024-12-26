Зросла кількість поранених внаслідок удару по ринку в Нікополі

рф вдарила по ринку в Нікополі. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n202533-zrosla-kilkist-poranenyh-vnaslidok-udaru-po-rynku-v-nikopoli.html

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Кількість поранених внаслідок російського удару по ринку в Нікополі зросла до восьми осіб.

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Осколкові поранення отримали восьмеро людей. Сімох з них госпіталізували до лікарні. Одна жінка перебуває у критичному стані, а ще троє людей — у важкому. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook.

У Дніпропетровській обласній прокуратурі поінформували, що росіяни вдарили по ринку дроном. Внаслідок атаки пошкоджені торговельні приміщення.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф, — зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, напередодні Різдва російські загарбники вдарили балістикою по чотириповерховому багатоквартирному будинку в Кривому Розі. Обстріл повністю зруйнував частину будівлі з першого по четвертий поверх. Внаслідок ворожої атаки загинула людина. Також відомо про 17 поранених, серед них — дві дитини.