Возросло количество раненых в результате удара по рынку в Никополе

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рф ударила по рынку в Никополе. Фото: ГСЧС
Возросло количество раненых в результате удара по рынку в Никополеhttps://racurs.ua/n202533-vozroslo-kolichestvo-ranenyh-v-rezultate-udara-po-rynku-v-nikopole.htmlРакурс
Кількість поранених внаслідок російського удару по ринку в Нікополі зросла до восьми осіб.
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Осколкові поранення отримали восьмеро людей. Сімох з них госпіталізували до лікарні. Одна жінка перебуває у критичному стані, а ще троє людей — у важкому. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook.
У Дніпропетровській обласній прокуратурі поінформували, що росіяни вдарили по ринку дроном. Внаслідок атаки пошкоджені торговельні приміщення.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф, — зазначили в прокуратурі.
Нагадаємо, напередодні Різдва російські загарбники вдарили балістикою по чотириповерховому багатоквартирному будинку в Кривому Розі. Обстріл повністю зруйнував частину будівлі з першого по четвертий поверх. Внаслідок ворожої атаки загинула людина. Також відомо про 17 поранених, серед них — дві дитини.
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