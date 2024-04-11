Рада приняла законопроект о мобилизации

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Результаты голосования за мобилизационный законопроект, фото: Ярослав Железняк
Рада приняла законопроект о мобилизацииhttps://racurs.ua/n194251-rada-prinyala-zakonoproekt-o-mobilizacii.htmlРакурс
Верховна Рада голосами 283 народних обранці ухвалила законопроект про мобілізацію з врахованими правками профільного комітету.
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Про це сьогодні, 11 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
По фракціях голоси розподілилися так:
- «Слуга народу» — 192;
- «Європейська солідарність» — 0;
- «Батьківщина» — 2;
- «Платформа за життя та мир» — 18;
- «Голос» — 16;
- «Відновлення» — 16;
- «За майбутнє" - 12;
- «Довіра» — 15;
- Позафракційні — 12.
Законопроект про мобілізацію прийнято в цілому, — зазначив він. — В редакції Комітету. Всі врахована 31 правка набрали голоси на підтвердження.
На межі проходження була лише правка про вилучення із законопроекту норми про демобілізацію.
Комітет подав правку, щоб забрати норму про демобілізацію, це рішення тільки що підтримали. За — 227 голосів: «слуги», ОПЗЖ, частина «Голосу», «Батьківщина» дала 2 голоси, — повідомляв у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.
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