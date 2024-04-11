Рада приняла законопроект о мобилизации

Результаты голосования за мобилизационный законопроект, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/n194251-rada-prinyala-zakonoproekt-o-mobilizacii.html

Ракурс

Верховна Рада голосами 283 народних обранці ухвалила законопроект про мобілізацію з врахованими правками профільного комітету.

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Про це сьогодні, 11 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

По фракціях голоси розподілилися так:

«Слуга народу» — 192;

«Європейська солідарність» — 0;

«Батьківщина» — 2;

«Платформа за життя та мир» — 18;

«Голос» — 16;

«Відновлення» — 16;

«За майбутнє" - 12;

«Довіра» — 15;

Позафракційні — 12.

Законопроект про мобілізацію прийнято в цілому, — зазначив він. — В редакції Комітету. Всі врахована 31 правка набрали голоси на підтвердження.

На межі проходження була лише правка про вилучення із законопроекту норми про демобілізацію.