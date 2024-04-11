Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Укрэнерго» призвало экономить электроэнергию

Украинцев призывают экономить электроэнергию в вечерние часы

11 апр 2024, 15:27
999

Обмежень споживання електроенергії для побутових споживачів наразі немає у більшості регіонів, проте українців закликають економити електроенергію у період з 19.00 до 21.00.


.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому прес-службою «Укренерго».

Зазначається, що внаслідок здійсненої рашистами сьогодні, 11 квітня, вранці масованої комбінованої атаки, були пошкоджені підстанції «Укренерго» та об'єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

В результаті з 06.31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень. Крім того, для промислових споживачів діють ліміти споживання на Криворіжжі.

В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались. Але в години добового максимуму споживання з 19.00 до 21.00 Диспетчерський центр «Укренерго» закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами, — наголошують у компанії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров