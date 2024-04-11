Украинцев призывают экономить электроэнергию в вечерние часы

«Укрэнерго» призвало экономить электроэнергию

https://racurs.ua/n194261-ukraincev-prizyvaut-ekonomit-elektroenergiu-v-vechernie-chasy.html

Ракурс

Обмежень споживання електроенергії для побутових споживачів наразі немає у більшості регіонів, проте українців закликають економити електроенергію у період з 19.00 до 21.00.

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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому прес-службою «Укренерго».

Зазначається, що внаслідок здійсненої рашистами сьогодні, 11 квітня, вранці масованої комбінованої атаки, були пошкоджені підстанції «Укренерго» та об'єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

В результаті з 06.31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень. Крім того, для промислових споживачів діють ліміти споживання на Криворіжжі.