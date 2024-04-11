Украинцев призывают экономить электроэнергию в вечерние часы

Украинцев призывают экономить электроэнергию в вечерние часыhttps://racurs.ua/n194261-ukraincev-prizyvaut-ekonomit-elektroenergiu-v-vechernie-chasy.htmlРакурс
Обмежень споживання електроенергії для побутових споживачів наразі немає у більшості регіонів, проте українців закликають економити електроенергію у період з 19.00 до 21.00.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому прес-службою «Укренерго».
Зазначається, що внаслідок здійсненої рашистами сьогодні, 11 квітня, вранці масованої комбінованої атаки, були пошкоджені підстанції «Укренерго» та об'єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.
В результаті з 06.31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень. Крім того, для промислових споживачів діють ліміти споживання на Криворіжжі.
В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались. Але в години добового максимуму споживання з 19.00 до 21.00 Диспетчерський центр «Укренерго» закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами, — наголошують у компанії.