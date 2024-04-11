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Харьковская область начинает принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов

Харьковская область начинает принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов

11 апр 2024, 16:49
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Харківська область ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми ще з 47 прифронтових населених пунктів.


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Йдеться лише про наближені до кордону з рф населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини, — пояснили в ОВА.

Міста Харкова це рішення не стосується.

Раніше на Сумщині у двох громадах оголосили примусову евакуацію дітей.

Рада оборони Харківщини 7 березня ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з двох громад Куп’янського району.

Источник: Ракурс


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