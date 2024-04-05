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Принудительная эвакуация детей объявлена в двух общинах Сумщины
Принудительная эвакуация детей объявлена в двух общинах Сумщиныhttps://racurs.ua/n194075-prinuditelnaya-evakuaciya-detey-obyavlena-v-dvuh-obschinah-sumschiny.htmlРакурс
На Сумщині у двох громадах оголосили примусову евакуацію дітей.
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У Середино-Будській та Великописарівській громадах ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей, заявив глава Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.
Загалом планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів області. Вони разом із батьками або іншими законними представниками будуть евакуйовані до безпечних регіонів.
Наразі в області повністю вивезли цивільних жителів із 27 сіл в прикордонній зоні з росією.
Артюх раніше повідомляв, що за три місяці було нанесено 412 авіаційних ударів по громадах Сумської області. Найчастіше ворог використовує керовані авіаційні бомби.