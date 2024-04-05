На Сумщині у двох громадах оголосили примусову евакуацію дітей

https://racurs.ua/ua/n194075-prymusovu-evakuaciu-ditey-ogolosyly-u-dvoh-gromadah-sumschyni.html

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На Сумщині у двох громадах оголосили примусову евакуацію дітей.

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У Середино-Будській та Великописарівській громадах ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей, заявив глава Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

Загалом планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів області. Вони разом із батьками або іншими законними представниками будуть евакуйовані до безпечних регіонів.

Наразі в області повністю вивезли цивільних жителів із 27 сіл в прикордонній зоні з росією.