Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
На Сумщині у двох громадах оголосили примусову евакуацію дітей
Примусову евакуацію дітей оголосили у двох громадах Сумщиніhttps://racurs.ua/ua/n194075-prymusovu-evakuaciu-ditey-ogolosyly-u-dvoh-gromadah-sumschyni.htmlРакурс
На Сумщині у двох громадах оголосили примусову евакуацію дітей.
.
У Середино-Будській та Великописарівській громадах ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей, заявив глава Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.
Загалом планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів області. Вони разом із батьками або іншими законними представниками будуть евакуйовані до безпечних регіонів.
Наразі в області повністю вивезли цивільних жителів із 27 сіл в прикордонній зоні з росією.
Артюх раніше повідомляв, що за три місяці було нанесено 412 авіаційних ударів по громадах Сумської області. Найчастіше ворог використовує керовані авіаційні бомби.