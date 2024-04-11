Харківська область розпочинає примусову евакуацію родин із дітьми ще з 47 прифронтових населених пунктів

https://racurs.ua/ua/n194266-harkivska-oblast-rozpochynaie-prymusovu-evakuaciu-rodyn-iz-ditmy-sche-z-47-pryfrontovyh-naselenyh.html

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Харківська область ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми ще з 47 прифронтових населених пунктів.

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Йдеться лише про наближені до кордону з рф населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини, — пояснили в ОВА.

Міста Харкова це рішення не стосується.

Раніше на Сумщині у двох громадах оголосили примусову евакуацію дітей.

Рада оборони Харківщини 7 березня ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з двох громад Куп’янського району.